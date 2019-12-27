玉山金(2884)旗下玉山銀行率先宣布自2020年1月1日起全面調薪，全年平均調薪幅度超過8%，其中基層同仁更達10%以上。消息面能否帶動金融業甚至整體產業的調薪潮，有待觀察。今天金融股雖然沒有大漲行情，但周線也拉出連3紅。法人認為，目前台灣景氣溫和擴張，明年升息機會仍低，而股市今年以來漲幅達逾2成，於全球主要市場中表現居前。

隨著明年1月總統大選將至，金融股具有政策護盤指標，再加上12月傳產及金融股上漲機率高，建議金融股可逢低加碼。就基本面來看，金融業今年前11月獲利逼近6000億元歷史新高，獲利表現優異支撐，再加上目前股價淨值比(PB)及本益比(PE)都明顯偏低，成為市場高檔震盪行情中最佳防禦標的。

玉山金率先宣布調薪，在明年1月1日的第一波調薪中，主要聚焦基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪的金額，基層同仁每個月本薪提高3,000元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升4.6%，基層同仁平均提升6.4%。在4月1日後，加計第1季經理人、中階主管及同仁晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過8%，基層同仁平均薪資將提升達10%以上。

根據主計處統計，近10年台灣每人GDP的成長為53%，民國98年為1.69萬美元，108年預估為2.59萬美元；而韓國近10年每人GDP的成長為68%，民國98年為1.91萬美元，108年預估為3.22萬美元；新加坡近10年每人GDP的成長為58.9%，民國98年為3.87萬美元，108年預估為6.15萬美元；香港近10年每人GDP的成長為58.2%，民國98年為3.09萬美元，108年預估為4.89萬美元；中國近10年每人GDP的成長為160%，民國98年為3773美元，108年預估為9822美元，109年將進入1萬美元大關。顯示近10年台灣人均GDP的成長低於韓國、新加坡、香港和中國。

(時報資訊)