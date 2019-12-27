《韓股》美中貿易局勢佳，韓股收漲0.29％ 16:142019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易局勢樂觀和美國年終購物季電商業績創新高，蓋過了除息交易的影響，周五南韓KOSPI指數收漲0.29%，為2,204.21點，盤初一度上揚0.8%，觸及5月2日來新高。外資買超韓股640億韓元，散戶買超1890億韓元，機構投資人賣超2760億韓元。投資人看好明年全球晶片需求成長，三星電子漲1.99%，SK海力士漲1.27%。韓元微升0.03%，收在1,161.5兌一美元。 (時報資訊) #投資 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：俄挺減產＋美中局勢樂觀，油價上揚 09:432019/12/25 財經 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 《日股》美中局勢樂觀，日經指數早盤收漲0.43％ 11:422019/12/26 財經 《國際產業》美中局勢樂觀＋減產協議，原油價格上漲 12:502019/12/26 財經 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 《日股》看好美中簽協議，日經指數收漲0.6％ 15:232019/12/26 財經 《韓股》看好美中局勢，韓股收漲0.36％ 16:312019/12/26 財經 美中首階段貿易協議 中：正在審核翻譯校對 19:072019/12/26 國際 川習再相會 小英還無感？ 04:102019/12/27 時論廣場 美中量子科技交流熱絡 尖端技術直通陸軍工企業 15:012019/12/27 兩岸 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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