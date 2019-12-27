美中貿易局勢樂觀和美國年終購物季電商業績創新高，蓋過了除息交易的影響，周五南韓KOSPI指數收漲0.29%，為2,204.21點，盤初一度上揚0.8%，觸及5月2日來新高。外資買超韓股640億韓元，散戶買超1890億韓元，機構投資人賣超2760億韓元。投資人看好明年全球晶片需求成長，三星電子漲1.99%，SK海力士漲1.27%。韓元微升0.03%，收在1,161.5兌一美元。

(時報資訊)