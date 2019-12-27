張國煒表示，公司正按部就班地擴充機隊及軟硬體設施。（范揚光攝）

保稅大樓建築設計採用流線感十足的現代風格。（星宇航空提供）

位於桃園機場的星宇航空保稅大樓今日動土開工，星宇航空董事長張國煒表示，保稅大樓將導入高度自動化智慧倉儲設備，每日可處理50架次班機的免稅品，可因應機隊擴充後的使用量。

張國煒受訪時表示，由於星宇航空成立之初航班不多，因此目前是租借前復興航空的保稅倉庫，但是未來幾年內機隊逐漸擴張，因此必須盡快興建自己的保稅倉庫，在保稅大樓啟用後，預計每日可以處理超過50個航班的免稅品。

張國煒也說，除了保稅大樓，1座可容納1架空中巴士A350及2架A321客機的維修棚將在明年1月動工，雖然規模不大，不過還能應付初期的維修能量，不過隨著新機陸續加入營運，星宇將和機場公司協調，在寸土寸金的機場中找地蓋廠。

應邀出席開工典禮的桃園市長鄭文燦說，星宇航空成立以來發展的步調很快，桃園市政府已經和星宇簽訂備忘錄，希望雙方日後在航空城的土地上，有更多的合作及發展，讓桃園的航太產業更上層樓。

星宇航空保稅大樓規畫地上5層、地下1層，樓地板總面積約6924坪，預計2022年7月完工，建築設計採用流線感十足的現代風格，大樓本體外觀也以高低樓層象徵飛機起飛的路線。保稅大樓除了免稅品倉儲空間，客艙服務品處、機務處、運務地勤及維修等單位都會陸續進駐，是將來星宇航空機上服務、飛安及地安的重要後勤基地。

＃星宇航空＃張國煒＃桃園機場

(中時 )