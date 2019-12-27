台中花博吉祥物也成為燈會亮點，在纖維博物館外大玩竹燈籠。(林欣儀攝)

為2020台灣燈會增添風采，台中市各區陸續舉辦相關活動，位於大里區的纖維工藝博物館特別邀請「蜘蛛人」、「石虎」加入活動，在館外廣場設置相關花燈展示，即日起，夜間6至10點將營造出以纖維為主題的光環境，邀民眾來賞燈。

蜘蛛人要如何化身為花燈？台中市文化局指出，蜘蛛是自然界最強的編織高手、蜘蛛絲更是強韌的纖維之一，夜間走到纖維博物館外、抬頭一望，就可見到打擊犯罪、飛天遁地的蜘蛛人高座屋頂旁，還俏皮的彈出發亮蜘蛛絲、更結成閃閃發光的蜘蛛燈網。

此外，「石虎」是台中花博的吉祥物，去年就現身在纖維博物館廣場，文化局指出，這次特別邀請知名竹藝創作者徐暋盛編織出2.4公尺高的大型竹燈籠，配合高6公尺的石虎，展現元宵熱鬧氣氛，藉此預告「2020台灣燈會 璀燦台中」將到來。

此外，配合台灣燈會將於明年2月8日登場，文化局也在后里花博園區規畫共109場表演節目，邀請「舞鈴劇場」、「絲竹空爵士樂團」、「泰武古謠傳唱」及「比西里岸PawPaw鼓樂團」、韓國的「Croquiky Brothers」等知名表演團隊帶來演出。

(中時 )