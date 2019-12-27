行政院災害防救辦公室近日公布2019年災害防救業務訪評成果，新竹市政府在20個評鑑項目中獲得18項優等及2項甲等佳績。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

行政院災害防救辦公室近日公布2019年災害防救業務訪評成果，新竹市政府在20個評鑑項目中獲得18項優等及2項甲等佳績。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

行政院災害防救辦公室近日公布2019年災害防救業務訪評成果，新竹市政府在20個評鑑項目中獲得18項優等及2項甲等佳績，連續4年執行「災害防救業務訪評」工作獲評為績優單位，今年更受邀擔任分區聯合訪評主辦單位，可說是雙項榮耀。

市長林智堅指出，因應自然災害與人為災害可能的衝擊，竹市應審慎看待各類災害危害潛勢，面對各項防（減）災及整備工作，一直是竹市持續努力的重點項目。

今年為921震災20周年暨莫拉克風災10周年，行政院災害防救業務訪評特別選在新竹市舉辦，格外具有意義。

此災害防救業務訪評竹市已連續4年榮獲行政院評定為績（特）優單位，能獲得如此殊榮絕非單1局處所能達成，要賴市府各防救災局處、單位及轄內友軍夥伴不斷共同努力與合作才能達成。

他也期勉市府各單位持續努力，為市民提供更優質的防救災服務，打造新竹市成為1座安全宜居的幸福城市。

消防局長李世恭則表示，行政院為加強災害防救工作的推動及執行，由各類災害中央業務主管機關及相關部會辦理聯合訪評，竹市在20個防災評鑑項目中獲得18項優等及2項甲等佳績，名列第3組（基隆市、新竹市、嘉義市）第1名，值得鼓勵。

他說，竹市災害防救工作長期受行政院災害防救辦公室肯定，今年8月13日選在交通大學主辦B區聯合訪評工作，受訪評縣市計有台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣及新竹市等6個縣市政府，評鑑過程順利圓滿結束，透過聯合訪評的相互觀摩與研討，期待未來更能積極推展防災合作。

另，消防局108年起積極推動竹市智慧防汛網計畫，建置市轄淹水感測器計50處、介接警察局CCTV計150具、水利閘門監控設備計9處、大型移動式抽水機監控設備計7台，總經費合計1700萬，用以加強本市水災防救相關工作，積極應變處置急降雨災害。

(中時 )