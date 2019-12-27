先前外傳紅人隊祭出複數年合約，對於日籍外野手秋山翔吾非常有興趣，不過美媒指出，小熊因為外野戰力吃緊，急需即戰力外野手，此外日媒也指出教士有意加入爭奪行列，儼然成為搶手貨。

31歲的西武獅球星秋山翔吾，今年季後決定使用入札制度挑戰大聯盟，並在大聯盟冬季會議直接與各球團接觸，當時傳出紅人、小熊、響尾蛇、光芒等隊都有接觸。當時小熊總經理霍耶（Jed Hoyer）說，「對，我們見過他，同時很多球隊也有，顯然他是出色的球員。」

接著美媒報導，紅人準備一張為期2或3年的大型合約簽下秋山，在競爭中開出條件最佳，不過小熊隊外野手艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)本季表現不佳，有可能順利延攬秋山翔吾後，願意立即讓他在大聯盟登場，這對秋山翔吾來說可是千載難逢的機會。

不過因為小熊非常不想超過豪華稅，若簽下秋山翔吾勢必要削減其他人的薪水，甚至無法給秋山媲美紅人所提出的優渥薪資。此外日媒報導，教士也尚未放棄爭奪，仍在持續接觸中，響尾蛇則剛簽回外野手卡洪(Kole Calhoun)，應該會退出爭奪行列。

(中時 )