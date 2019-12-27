菲律賓當局今天表示，耶誕節肆虐菲律賓中部的颱風巴逢（Phanfone）釀成死亡人數增至28人，且很可能還會攀升。

颱風巴逢最高陣風達每小時200公里，25日橫掃菲律賓中部的熱門旅遊景點和偏遠村莊。

菲律賓當局今天證實，死亡人數已由昨天統計的16人上升至28人，因受到颱風重創的地區傳來最新消息。當地網路及手機訊號之前完全中斷。

菲律賓國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）告訴法新社：「傷亡人數目前仍可能增加，儘管我們不希望如此。」他說，至少還有12人列為失蹤。

罹難者包括1個家庭有數名成員溺斃、1名警員巡邏時因倒下的電線杆觸電致死，和1名男子被倒下的椰子樹壓死。

菲律賓以天主教人口居多，颱風巴逢打亂數十萬民眾的耶誕節慶祝活動，並造成沿海及低窪地區數以萬計居民逃離家園，被迫在避難中心慶祝耶誕節。

(中央社)