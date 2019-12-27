台中市龍井區觀光路是鄰近龍井國中學生往來重要道路，但因周邊車流量大，經常出現人與車爭道的危險情況，經地方爭取，市府增建人行鋼構的「龍井一號橋」，27日啟用，台中市長盧秀燕與立委顏寬恒等人攜手走過新橋，直呼「這是龍井居民最好的新年禮物！」

盧秀燕、顏寬恒與地方代表為新橋剪綵，宣告「龍井一號橋」正式啟用。顏寬恒指出，位於觀光路上的龍井國中校門周邊，每到上下課時間就湧入大量人、車，經常可見人車爭道的驚險畫面，民眾過馬路也心驚驚，地方反映多次，決定向市府轉達居民心聲。

建設局經與龍井區公所研議，同意補助公所1000多萬經費、在原有橋面旁興建鋼構橋梁，並於今年4月動工，歷經半年施工，終於在上月完工。盧秀燕表示，這是送給龍井居民最好的元旦禮物，讓居民有條平安回家的路。

盧秀燕表示，龍井區大型工程案列入市府年度預算者有62案，其中包括龍津高中綜合教學大樓工程、龍海等國小老舊校舍拆除重建與麗水漁港新建跨河橋樑及周邊自行車道串連改善工程等，盼透過重要建設帶動地方發展。顏寬恒也肯定市府的幫忙，捍衛市民身命財產。

(中時 )