臺史博「畫中有話」活動28日登場，現場提供漫畫野餐墊，讓民眾躺在上面如同置身漫畫裡。（米街人文會社提供／程炳璋台南傳真）

米街人文會社團隊打造「諸葛四郎與魔鬼黨的寶劍」內，哭鐵面與笑鐵面的裝置藝術。（米街人文會社提供／程炳璋台南傳真）

臺灣歷史博物館最近常舉辦漫畫展，館方與新美街的「米街人文會社」團隊合作，將漫畫意象打造成大型裝置藝術，陳列在館前廣場，28日開幕活動，民眾可躺在大型漫畫野餐墊上，聽音樂，逛市集，加深了解展覽內容。

臺史博剛辦完一場政治漫畫展覽，最近館內又展出少女漫畫，一連串的漫畫展覽吸引親子家庭前往參觀。館方再與「米街人文會社」團隊合作，在館前廣場舉辦「畫中有話」活動，將漫畫展的部分內容搬到館外，作成能讓民眾互動的大型藝術裝置。

躺在大型漫畫野餐墊上，從空中俯瞰，民眾就像變成漫畫一部分，站在一面大型翻面鏡前，就像讓自己從平面漫畫紙本變成立面。這些藝術裝置都藏著互動趣味。

「米街人文會社」召集人陳宏斌表示，策展主題是將紙本的漫畫元素化為互動的實體，例如諸葛四郎跟魔鬼黨爭奪的寶劍，用大型裝置作出漫畫中的哭鐵面跟笑鐵面。另外有市集跟音樂表演，以及邀請塗鴉藝術家「女回魯米」現場創作，民眾還能絹印專屬自己的筆記本。

臺史博表示，這場活動除了吸引民眾，強調用大型漫畫裝置藝術提供民眾互動體驗，讓民眾更了解館方漫畫展的精神。

(中時 )