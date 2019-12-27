劉櫂豪立委競選總部發言人黃治維則回嗆，蔡英文總統的論文及博士學位屬實無虞。（楊漢聲攝）

2020大選進入最後倒數，國民黨台東縣區域立委候選人張志明27日舉行「請劉櫂豪法官勇敢站出來，幫小英老師的論文申冤」記者會，張志明酸劉櫂豪要挺身而出為蔡英文總統論文來申冤。對手劉櫂豪陣營則回嗆，蔡總統的論文及博士學位屬實無虞。

「勇敢站出來！」張志明呼籲，蔡英文總統與劉櫂豪是師生關係，「有事弟子服其勞」希望劉櫂豪能夠告訴台東鄉親及全國民眾，他的老師蔡英文總統真的有博士論文，不要躲起來不理不睬。

「總統假論文？全國人蒙羞」張志明說，這關係到國格的問題，不希望之後到過外參加研討會時，被其他學者指著他笑你們總統有假的論文，這關係到台灣的價值，如果沒有這本論文，趕快自首吧！

對此，劉櫂豪立委競選總部發言人黃治維表示，關於蔡英文總統的學歷，全世界最權威、最有資格論斷的機構就是頒予其學位的英國倫敦政經學院，該學院已公開對外說明蔡總統的論文及博士學位屬實無虞，也將其列為傑出校友，這在網路上都可輕易查得到。

黃治維強調，劉櫂豪是腳踏實地，全心全意台東這塊土地在打拼，與中央維持良好互動，就是為了幫台東爭取更多資源、更多建設，對於張副縣長拿陳年舊文去質疑跟台東發展無關的議題，競總對於其扭曲抹黑的競選手段深表遺憾，競總不會隨之起舞。

(中時 )