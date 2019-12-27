慵懶的拉拉熊這次帶著小雞和白熊一起來松菸賣萌了！一起賞櫻花、搭小火車、變身貓熊玩變裝、躲在多拿滋裡捉迷藏！相約松菸來看「拉拉熊懶萌日常特展」，這次以全新視覺主題「Always with Rilakkuma與你隨行」亮相，打造5大主題區，還有2公尺高的拉拉熊公仔，歡迎大小朋友與拉拉熊趴趴走，一起懶萌尋幸福。

「拉拉熊懶萌日常特展」以「Always with Rilakkuma」～與你隨行為主題，以「食衣住行」讓你一睹拉拉熊日常。展區中處處可見擁有新造型的拉拉熊與他的朋友們，也特別為台灣粉絲設計了台灣專屬的限定場景，成為必拍景點。最引人注目的，就是有一隻200公分高的巨型拉拉熊賣萌呈現，讓你拍好拍滿，是打卡好景點。

拉拉熊藏在多拿滋裡，與甜蜜甜點一起賣萌。

●「食」區 美味時光：淘氣拉拉熊捉迷藏，藏在土司、多拿滋，小伙伴們與美味可口的食物們膩在一起的美味時光，最棒的甜點及美食氛圍，邀請粉絲們一起沈浸美食世界。

看拉拉熊當麻豆，各種變裝造型模樣，可愛呈現

●「衣」區 變裝派對：別以為拉拉熊愛「裸體」？穿上牛仔吊帶服好休閒、變身黑白貓熊好時尚，看拉拉熊有多少變裝造型？當廚師、當畫家，連穿睡衣的拉拉熊也好萌！看拉拉熊當麻豆，各種變裝造型模樣，可愛呈現。

原來在家的拉拉熊也是血拼高手，開電腦網購也是一級棒。

●「住」區 慵懶的窩：拉拉熊居家生活？除了慵懶、放鬆的模樣，你還能想像拉拉熊日常懶萌的有趣生活嗎？原來在家的拉拉熊也是血拼高手，開電腦網購也是一級棒，分享更多拉拉熊的生活模樣，與拉拉熊窩在一起。

與拉拉熊來趟小火車之旅，吹著微風賞花，享受樂活瞬間

●「行」區 火車之遊：跟著拉拉熊與他好朋友們遊樂趣！在櫻花樹下賞櫻，在森林中品嚐可口蜂蜜！也別忘了與拉拉熊來趟小火車之旅，吹著微風賞花，享受樂活瞬間！

●紀念品商店：超萌玩偶、托特包、水壺姓名貼、收藏硬幣等！看完展後，也別忘了來紀念品商店逛逛，近千種療癒可愛的拉拉熊商品陪你一起慵懶看人生。

「拉拉熊懶萌日常特展」~Always with Rilakkuma展覽於12月28日起,至2020年3月22日,在松山文創園區3號倉庫，讓期待已久的粉絲們，跟著拉拉熊趴趴走，一同進入拉拉熊的生活，一窺拉拉熊懶萌模樣！顛覆你的視覺覺,完整呈現截然不同的拉拉熊生活日常，用心感動一天中不同的「拉拉熊」。

「拉拉熊懶萌日常特展」中邀你與可愛的拉拉熊一起賞櫻花。

「拉拉熊懶萌日常特展」~Always with Rilakkuma

日期：2019/12/28- 2020/03/22（除夕休館）

時間：10:00-18:00

地點：松山文創園區（三號倉庫）

(中時電子報)