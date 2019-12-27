新竹市圖書館動物園分館將於28日與動物園同時盛大開幕，市府此次從孩子的角度出發，結合「閱讀、教育、生態、自然」4大功能成最具特色的圖書分館，未來更將成為大小朋友探索與閱讀生態及生命知識教育的最佳學習場域。

文化局長黃竫蕙表示，動物園分館設計為「主題圖書館」，館藏以動、植物及親子類為主，並以動物園為主視覺融入大自然元素，同時展示2公尺高的大象綾子標本，讓動物園分館化身為大自然教室。

動物園分館同時以「兒童」角度出發，以天井採光、輔以樹幹般的落柱，創造舒壓溫馨的氛圍，規畫閱讀角讓孩子擁有自己的閱讀祕境，同時為孩子量身訂做配合小孩身高方便拿取的書櫃、親子廁所等，成為新竹市1個嶄新的親子共享閱讀空間。

28日開幕當天起至明年3月31日止，動物園分館以主題策展方式，展示相遇、給予、修復、離別4個生命教育主題，落實生命教育，提供孩子豐富的生態探索環境，體驗動物從書中跳躍到眼前的驚喜感。

此外，動物園分館除了提供實體圖書，更升級數位科技設備，提供自助借書機、電子書閱讀、導入HAMI電子書城App服務等自動化設備，民眾可利用手機、平板電腦等智慧型載具，在圖書館場域閱讀高達180種期刊、報紙及精選電子書，讓閱讀不受場地、時間、載具的限制，隨時享受閱讀。

文化局表示，動物園分館開館時間為每周二至周日上午9點至下午5點，每周六、日另安排說故事活動。而為配合動物園分館啟用，文化局設計全新動物園主視覺借閱證，同時將全市公共圖書館借閱冊數由10冊提高至15冊。相關資訊可上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw/瀏覽。

(中時 )