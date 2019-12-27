第17屆微軟「未來生涯體驗計劃」將於2020年3月1日到3月30日開放報名。

台灣微軟自2004年起針對青年培育，推行「未來生涯體驗計劃」。針對大專院校在校生，不限學校、不分科系、不看成績，不論社團經歷，提供為期一年、超過25個部門的培育計劃。

「未來生涯體驗計劃」每年吸引約3,000位大專院校在職生申請，微軟每年開放100多個實習生名額，透過各項活動企劃、職能訓練、領袖營、新生營、專案培訓等方法，從「實作中學習」紮實培養正確工作態度及技巧，提升職場就業力與即戰力。實習生可從「畢業」學長姐自發性成立的相關社團與協會，拓展人脈關係及經驗交流傳承。

台灣微軟總經理孫基康表示，提攜制度也是「未來生涯體驗計劃」亮點之一，微軟台灣、中國大陸、美國等員工，皆可自願申請擔任實習生提攜人，協助引導實習生適應新工作，充分擔當人生導師角色，而員工們也皆熱烈參與申請。16年來微軟培育出近2000名優秀人才到各大企業就職，高達96%畢業實習生職場無縫接軌，更創立超過70家新創公司。

(時報資訊)