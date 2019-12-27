建德工業(6606)送件申請上興櫃。

建德工業成立於55年3月，主要產品為平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓用磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心、龍門加工中心製造與銷售，董事長兼總經理為李金旆，目前股本為9.76億元，108年上半年合併營收為3.97億元，稅後盈餘為3233萬元，每股盈餘為0.33元。

(時報資訊)

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