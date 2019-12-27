《店頭市場》建德工業申請上興櫃 16:312019/12/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 建德工業(6606)送件申請上興櫃。 建德工業成立於55年3月，主要產品為平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓用磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心、龍門加工中心製造與銷售，董事長兼總經理為李金旆，目前股本為9.76億元，108年上半年合併營收為3.97億元，稅後盈餘為3233萬元，每股盈餘為0.33元。 (時報資訊) #中心 #工業 也許您會感興趣 推薦閱讀 山富、應廣上櫃案 過關 04:102019/12/23 證券．權證 櫃買續辦活動 推廣債券ETF 04:102019/12/23 證券．權證 跳蚤市場義賣 歡迎來葫蘆墩文化中心挖寶 14:172019/12/23 生活 楊明市民活動中心啟用集會休閒新空間 16:372019/12/23 生活 11月工業生產由負轉正 電腦電子及光學製品業創歷年單月新高 17:222019/12/23 財經 彰濱工業區灰塘若不嚴管 毒害將回饋人體 17:182019/12/24 生活 澳洲賣場耶誕促銷惹禍 顧客搶禮券推擠釀10餘傷 18:492019/12/24 國際 OFFERMANN活潑跳色 老派公事包變時髦 21:112019/12/25 消費 新加坡11月工業生產意外衰退 14:412019/12/26 財經 美麗女老闆娘愛心溫暖弱勢兒童 18:202019/12/26 生活 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。