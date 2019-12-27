《港股》恆指收漲1.3％，重返28000點 16:312019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國可望在明年初簽署首階段貿易協議，以及受亞馬遜走強帶動，隔夜美國主要指數再創收盤新高，那斯達克指數更首次漲破9000點大關。市場盛傳人行最快今日調降存款準備金率，亦帶來提振，周五香港股市開高走高，終場恆生指數收漲1.30%，為28225.42點，收復28000點大關，並創下5個月新高。國企股(H股)收漲1.44%，為11194.55點。科技、能源、地產、黃金股大漲，成為今日盤面亮點。碧桂園漲3.5%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #指數 #恆生 也許您會感興趣 推薦閱讀 資金流入 恆指明年上看30000點 04:102019/12/23 焦點新聞 出貨放量 力成Q4營收拚新高 04:102019/12/23 證券．權證 《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 財經 《半導體》Q4、明年看旺，漢唐登新高逼近200元 13:412019/12/23 財經 《傳產》消費者看平房價比增至45％，創5年新高 17:052019/12/23 財經 建照量創24年新高 逾半消費者看好2020年房市 17:322019/12/23 財經 今年建照估14.4萬戶創24年新高 新舊屋價格競爭加劇 17:512019/12/23 財經 創六年同期新高 五大銀行11月新房貸 續熱 04:102019/12/24 金融．稅務 建照24年新高 新舊屋將掀價格戰 04:102019/12/24 產業．科技 集團作帳升溫 華新創半年新高 04:102019/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 同欣電擬吃下勝麗RW部門 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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