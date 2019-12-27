美中兩國可望在明年初簽署首階段貿易協議，以及受亞馬遜走強帶動，隔夜美國主要指數再創收盤新高，那斯達克指數更首次漲破9000點大關。市場盛傳人行最快今日調降存款準備金率，亦帶來提振，周五香港股市開高走高，終場恆生指數收漲1.30%，為28225.42點，收復28000點大關，並創下5個月新高。國企股(H股)收漲1.44%，為11194.55點。科技、能源、地產、黃金股大漲，成為今日盤面亮點。碧桂園漲3.5%，領漲藍籌股。

(時報資訊)