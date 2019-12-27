罷韓團體昨天正式遞交罷韓提議書，國民黨高雄市議員陳麗娜今天北上赴監察院，再質疑「Wecare」利用眾籌平台，鑽漏洞曚混「捐贈」，涉及違法政治獻金法。談及遭Wecare高雄發起人尹立批評無知，陳麗娜回擊，請尹立拿出資料，不要閃躲，接受民眾檢視。

陳麗娜表示，Wecare在眾籌平台（嘖嘖平台）為1221罷韓遊行，發起認購小物籌措財源，但又提醒民眾「若不需要回饋品請註明」，一旦出資者一方沒有對價拿到商品，就變成捐贈，而罷韓遊行顯然是政治活動，「Wecare既不是候選人，也不是政治團體，可收受政治獻金嗎？」

陳麗娜質疑，Wecare藉眾籌名義，鑽漏洞矇混「捐贈」，涉及違反政治獻金法第27條，若果真違法，將受法律約束，沒收所有政治獻金。

對於Wecare高雄發起人尹立昨回應，所有募資平台規則都一樣，反嗆質疑者不斷秀下限，顯露無知。陳麗娜回擊，尹立昨天企圖曚騙大眾，把責任推給眾籌平台等輕描淡寫的回應，令人感覺心虛，正好承認的確利用眾籌平台非法募款，請尹立不要閃躲，接受公眾評判，拿出資料，不要再遮遮掩掩。

(中時 )