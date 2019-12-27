阿寶替寶媽報平安。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

63歲寶媽（本名：王美華）今(27日)在臉書證實罹患肺腺癌初期，聖誕節當天入院開刀，今術後第三天已回家休養，讓粉絲十分震驚。「阿寶」曾寶儀稍早轉發寶媽發文，除了感謝外界關心，還虧媽媽「一人開刀13人相陪，不說還以為是什麼高官政要」，語氣幽默，間接證實寶媽身體已無大礙。

寶媽稍早曬出病床照，分享自己的病史，指出她2004年首度發現有甲狀腺癌，2016年又在淋巴結上發現兩顆，隨即開刀切除，今年11月經由健檢，寶媽發現肺部又出現小腫瘤，聖誕節開刀後今返家休養，檢驗報告也出爐，證實是早期肺腺癌。

寶媽最後列出大筆感謝名單，其中也包括「寬姊」邱瓈寬，她打趣寫下：「謝謝寬姐每天來病房當糾察長，不准探病的人跟我說話」，並呼籲大家對於健檢的重視。而稍早曾寶儀也證實母親出院，說：「是的，謝謝大家的關心，我媽已經順利完成手術回家休養了，希望大家都健康平安！」

曾寶儀更說，寶媽的感謝名單就是她的感謝名單，並虧寶媽入院開刀竟出動13個人陪伴，「沒說還以為是高官政要」，而曾寶儀自己是金主，除了陪媽媽治病還要幫忙刷卡，網友也鬆口氣說：「祝寶媽一切順利，早日康復」、「上天加持好心人，祝闔府安康喜樂，寶媽早日康復」、「平安」，賈永婕說：「寶媽永遠美麗健康！繼續遊玩全世界，金主女兒一直賺！」曾寶儀笑回：「你這留言包山包海啊！」

(中時電子報)