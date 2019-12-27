股神華倫·巴菲特（Warren Buffett）一向不吝於向年輕人提供致富秘訣，這一次他在領英(LinkedIn)發布一段視頻，要年輕人：「專注於學習如何清晰地書寫和說話，就能讓你的身價高出至少50%。」

這段視頻由位於多倫多的初創企業Voiceflow的共同創辦人邁克爾·胡德（Michael Hood）發布，這技術可使用戶無需知道如何編寫程式碼，就可以為亞馬遜的智慧揚聲器Alexa設計、構建和啟動功能。

巴菲特解釋他這段的意思：「如果您無法溝通，那就像在黑暗中向一個女孩眨眨眼-什麼都不會發生。繼續說。你可以擁有世界上所有的腦力，但必須能夠傳播它。」

據《富比士》統計，巴菲特目前的身價超過860億美元，而他一再強調：「而傳播就是交流。」

億萬富豪維珍航空創辦人理查德·布蘭森（Richard Branson）同意，有效溝通對成功至關重要。這位英國商人在2016年部落格中曾寫到：「今天，如果您想成為一名企業家要成功，那麼您還必須成為講故事的人。」 「當然，如果您的產品或想法是垃圾，那麼成為一個好的講故事的人是沒有用的。但是，僅僅創造一個好的產品還不夠。您還必須研究如何讓人們知道這一點。」

巴菲特曾承認在他高中和大學時就害怕公開演講，甚至會嚇到嘔吐。後來他參加卡內基（Dale Carnegie）的公開演講課程，才克服了這個問題。

(中時電子報)