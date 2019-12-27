祈禱室在國際處和總務處等單位協助下終於完成了，今天舉辦莊嚴溫馨的開幕典禮。（慈大提供／王志偉花蓮傳真）

學校利用今天週五，舉辦穆斯林祈禱室揭牌啟用典禮。（慈大提供／王志偉花蓮傳真）

穆斯林祈禱前都須洗淨臉、手、頭、腳各部位，因此祈禱室內還設立洗淨臺。（慈大提供／王志偉花蓮傳真）

慈濟大學尊重不同宗教信仰學生，星期五是穆斯林主麻日是集會禮拜重要的日子，學校利用今天週五，舉辦穆斯林祈禱室揭牌啟用典禮，由穆斯林Rina同學閱讀《古蘭經》，感恩阿拉祝福，指引他們正確的方向，慈大副校長顏瑞鴻代表授予祈禱毯給同學，希望每位學生在這裡都有家的感覺。

伊斯蘭教為世界上三大宗教之一，全球穆斯林超過18億，慈濟大學有來自孟加拉、印度、泰國、蒙古、印尼、埃及等穆斯林學生，伊斯蘭教信仰有其特殊性，穆斯林必須每日在五個不同時段朝麥加方向禮拜，分別為晨、晌、晡、昏、宵禮，禮拜前還必須潔淨身體，因此有專屬的祈禱室對於學生來說非常重要。

籌畫一年，並邀請穆斯林慈濟志工胡光中給予建議指導，祈禱室在國際處和總務處等單位協助下終於完成了。今天包括國際處、學務處、國際學院的師長，以及穆斯林同學和同仁一起參加這場莊嚴溫馨的開幕典禮。

負責籌畫活動的穆斯林學生洪彬彬表示，學校穆斯林學生少，但台灣有很多印尼移工，所以希望廣邀更多人來認識伊斯蘭文化和教義，感謝學校設置祈禱室，感恩學校對穆斯林的支持。

微免所二年級Nazmul表示，還沒有專用祈禱室前有時候是用所內的小房間，因為祈禱前要洗淨身體，所以會比較不方便，現在祈禱室裡設備齊全包括有鞋櫃、洗淨台等，在這邊一年多深刻感受到慈大對穆斯林的友善。

Sharyful同學表示，感恩學校提供這麼棒的空間，讓他們可以有更充裕的時間祈禱，慈大沒有宗教的偏見永遠是為學生著想，是國際學生的最佳選擇，感謝慈濟大學對他們的關心。

穆斯林祈禱室位在和敬樓三樓，祈禱室有10條朝拜時專用地毯，以及古蘭經文掛毯，為表示對阿拉的尊重，穆斯林祈禱前都須洗淨臉、手、頭、腳各部位，因此祈禱室內還設立洗淨臺。祈禱室以卡片進出，專屬穆斯林同學，並由同學自主管理排班清理。

(中時 )