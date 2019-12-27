警方在詐騙機房查獲贓物包括筆記型電腦、桌上型電腦、U盾、銀聯卡組、wifi分享器組、行動網卡等贓證物。（盧金足攝）

騙你千遍也不厭倦？刑事警察局27日宣布偵破以蔡姓主嫌為首的詐騙集團，針對不特定大陸民眾以假冒公署名義行使詐騙，利用網路銀行，將詐欺贓款以人頭金融帳戶層層轉出，替詐欺集團轉帳洗錢，初估受害者達40餘人，轉帳金額高達400多萬人民幣（大約合新台幣2000萬元），該集團在台中市與高雄市租屋當機房，還練習大陸口音，造成不少大陸民眾受騙蔡姓主嫌，警詢後全案依刑法詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事警察局偵二大隊第三隊與、台中市警察局烏日分局、雲林縣警察局刑事警察大隊、高雄市警察局刑事警察大隊兵分多路，26日在台中市西屯區、高雄市鼓山區，查獲廿五歲蔡姓主嫌，與其他詐騙集團成員等5人，涉嫌結合電信詐欺機房，針對大陸民眾以假冒公署名義行使詐騙，利用網路銀行

，將詐欺贓款以人頭金融帳戶層層轉出，轉帳金額高達400餘萬人民幣。

警方在詐騙機房查獲贓物包括筆記型電腦、桌上型電腦、U盾、銀聯卡組、wifi分享器組、行動網卡等贓證物。

刑事警察局偵二大隊第三隊副隊長顏光燦表示，蔡姓嫌犯等人以假冒大陸公署或假檢警的方式，詐騙大陸地區人民，迫使其轉會金額，再利用網路銀行的方式，轉到上層躲避警方查緝，訛詐大陸地區人民，誆稱其犯罪可能涉及《洗錢防制法》等罪嫌，誘騙他們轉匯金錢，不知情的大陸民眾擔心涉及不法，立即將金錢轉匯給詐騙集團的戶頭。

刑事警察局偵查第二大隊日前接獲情資，迅與臺中市政府警察局烏日分局、雲林縣警察局刑事警察大隊、高雄市警察局刑事警察大隊共組專案小組展開追查，查扣犯嫌及相關贓證物，全案依刑法詐欺罪嫌送台中地檢署偵辦。

警方強調，網路詐騙手法不斷更新，且詐欺犯嫌為規避查緝，不定時變更處所，呼籲民眾對於居家周邊應提高警覺，陌生人員莫名出入頻繁應即時向轄區員警反應，適時得到協助與諮詢，確保民眾財產安全，警方持續致力打擊詐欺犯罪並向上溯源，徹底打擊詐欺歪風。

(中時 )