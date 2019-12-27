首批勞工對RCA公司提起侵權損害訴獲判賠償、並認定為職災後，又有第二批RCA員工提出訴訟，台灣台北地方法院今天宣判，認定為職災、並判決RCA公司應賠償受有損害員工，職安署指出，尊重法院判決，並依循前例立即以專案方式提供相關慰助。

據勞動部統計，首批RCA受害事件勞工共有474人，至今領取相關給付有近200人，包括職安署發放慰問金有52人，及勞保局發給職災給付差額共有的142人次。而第二批勞工初估達千人，勞動部職安署秉持尊重法院判決，並依循前例立即以專案方式提供相關慰助。

職安署表示，本次台北地方法院均沿用台灣高等法院對首批勞工判決見解，就汙染行為導致罹病因果關係、請求賠償時效認定與揭開公司面紗等原則，判決RCA公司應對勞工賠償。基於照顧勞工一貫立場，將立即依據該判決結果，主動通知並協助職災勞工或其家屬申請勞保職災給付、慰問金及健康追蹤檢查等服務。

職安署說明，法院對RCA公司汙染事件罹病勞工首批勞工判決後，勞動部即依據法院判決，針對獲判賠償勞工或其家屬，以專案方式辦理相關協助，包括主動協助發給勞保職災給付，訂定「勞動部辦理原臺灣美國無線電股份有限公司罹病死亡勞工之慰問金發放要點」，發給最高20萬元慰問金，辦理員工健康追蹤檢查，加強對RCA勞工預防性健康服務等措施。

(中時 )