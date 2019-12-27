法拉利與機車板橋擦撞 6旬騎士送醫 16:522019/12/27 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 紅色法拉利擦撞機車，騎士受傷送醫。（翻攝畫面／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法拉利與機車擦撞 騎士輕傷送醫 今（27）日下午3時許，新北市板橋區中山路、新站路口一輛紅色法拉利跑車左轉時，不慎擦撞1輛直行機車後側，導致騎士64歲劉姓男子摔倒，造成頭部血腫、雙臂及雙膝擦傷，意識清楚，隨後被送往亞東醫院就醫，警方目前已在釐清肇事責任。 (中時 ) #騎士 #法拉利 #機車 #意識 #亞東醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 食安意識抬頭 非籠飼雞蛋崛起 04:102019/12/23 產業．科技 少年雙載騎車撞前車 60歲男插管搶救中 11:532019/12/23 社會 台東工人建地墜落4樓鷹架上 意識清楚 19:282019/12/23 社會 Gogoro服務據點遍全台 2020年助傳統機車行轉型 14:232019/12/24 科技 港警噴胡椒劑止亂 鄧炳強憂市民守法意識薄弱 20:592019/12/24 兩岸 小狗坐機車後座他氣瘋 下一秒卻笑噴 21:482019/12/24 日常 三雄爭霸 共享電動機車加速擴張 04:102019/12/25 產業．科技 狠心越勞 騎車撞倒老婦心虛竟推下堤防 11:172019/12/25 社會 NBA》紐時評10年最強 柯瑞壓過詹皇 10:542019/12/26 體育 朱隊長助攻楊瓊瓔 籲拋意識形態衝經濟 14:472019/12/26 政治 社會熱門新聞 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 美女兒媳淪公公性奴 「拒絕求歡」慘遭菜刀砍死 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 創紀錄 RCA傷者求償判賠23億元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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