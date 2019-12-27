法拉利與機車擦撞 騎士輕傷送醫

今（27）日下午3時許，新北市板橋區中山路、新站路口一輛紅色法拉利跑車左轉時，不慎擦撞1輛直行機車後側，導致騎士64歲劉姓男子摔倒，造成頭部血腫、雙臂及雙膝擦傷，意識清楚，隨後被送往亞東醫院就醫，警方目前已在釐清肇事責任。

(中時 )