王啟澧呼籲民眾一同換上《重啟特偵組》大頭照。（摘自王啟澧臉書）

選戰倒數14天，在深綠的嘉義縣27日有人在東石鄉掛上3面超大型的國民黨總統候選人韓國瑜競選看板；知情人士透露，海區隨處可見蔡英文總統與民進黨立委候選人的合照看板，因此，有位林姓民眾特地自掏腰包，選擇在車來人往街道掛上，希望發揮螞蟻雄兵力量，協助韓國瑜拓展票源。

這3面超大型、號稱是全縣最大的國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政合體競選看板，在台82線、縣道157交叉路口掛上，寫著「票投韓國瑜 恢復特偵組」、「徹查貪汙腐敗 打造清廉政府」。

知情人士表示，韓國瑜在政見會提出要「重啟特偵組」一事極為重要，鄉下許多民眾只能藉著口耳相傳得知，所以實體宣傳是非常急迫需要的，之後會爭取韓國瑜宣傳車到大街小巷爭取選民支持。

另外，嘉義縣國民黨第一選區立委候選人王啟澧近日也在臉書PO文指出，今日滿朝貪官汙吏、官商勾結、酬庸人士充斥，既然檢調無法有效遏止此局勢，惟有重啟獨立辦案的特偵組，不分藍綠，只要你貪、只要你汙，特偵組就辦！

王啟澧呼籲民眾一同換上《重啟特偵組》大頭照並重申，特偵組監聽民進黨柯建銘司法關說，以及查了陳水扁的貪污案才是被廢主因，現在的地檢署，敢辦總統、縣市首長、立法委員的貪污案嗎？

(中時 )