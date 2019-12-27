陶瓷基板廠同欣電（6271）與車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）今日召開重訊記者會，宣布將以股份轉換方式取得勝麗所有股權，換股比例為每1股勝麗普通股換發1.244股同欣電普通股，股份轉換基準日暫訂明年6月30日，完成後勝麗將下櫃。

同欣電26日上漲1％、收於151元，創近25個月高點，勝麗則上漲1.23％、收於164元。法人以此估算，同欣電約溢價14.5％併購勝麗，以目前勝麗市值約90億元估算，相當於股本將膨脹超過3成，勝麗獲利約為同欣電的3成，對獲利稀釋效果有限。

同欣電總經理呂紹萍表示，同欣電與勝麗合併可謂強強結盟，除可結合雙方經營團隊、研發、生產管理及客戶服務資源，達成產品線及客戶群互補綜效外，雙方亦將進行技術整合及生產資源效益化提升，以持續精進CMOS影像感測器產品技術。

呂紹萍表示，配合國巨集團在車用、工規、5G及物聯網的集團策略，結合同欣電對消費性電子產品、勝麗對車用電子領域的CMOS影像感測器優勢，將擴大應用於智慧型手機、物聯往、先進駕駛、車聯網、AR/VR等相關領域市場，提供更完整的CIS封測服務。

呂紹萍指出，影像產品為公司4大產品線中的第2大，今年營收貢獻估約28％。受惠手機鏡頭像素提升、搭載多鏡頭趨勢顯現，明年手機鏡頭需求成長可期。同時，車用則受惠自動駕駛發展趨勢成形，明年車載鏡頭需求亦將同步成長。

呂紹萍表示，此次雙方在很快時間內完成策略合作洽談，透過策略結盟，未來希望將車用鏡頭技術應用於手機鏡頭上，可降低生產等成本，預期合併效益很快就會發酵，明年手機應用需求成長則會大於車用需求。

(時報資訊)