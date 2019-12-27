證交所12/31日審議州巧股票上市案 16:492019/12/27 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，將於12月31日召開有價證券上市審議委員會，將審議州巧（3543）之申請股票上市案。 州巧公司負責任為李樹裔，目前公司實收資本額7.94億元，主要產品包括光電電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務等，107年稅前純益1.23億元，108年前3季稅前純益1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）各為0.8元、0.94元。 (工商 ) #審議 #證交所 #公司 #上市 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所攜101 2020煙火迎臺股逐筆交易 04:102019/12/23 證券．權證 《證交所》上周外資集中市場買超67.27億元，友達居冠 12:502019/12/23 財經 《證交所》淨值低於標準，國泰日本正2、反1明年2月4日下市 15:062019/12/23 財經 頂新三重舊廠通過都市計畫變更 將送內政部審議 19:582019/12/23 生活 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 中介機構頒獎典禮 明日舉辦 04:102019/12/25 證券．權證 《證交所》瑞磁生物科技申請第一上市 10:002019/12/25 財經 濠瑋-KY 向證交所申請股票第一上市 19:082019/12/26 財經 《證交所》濠瑋控股申請股票第一上市 08:352019/12/27 財經 《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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