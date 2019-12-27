證交所表示，將於12月31日召開有價證券上市審議委員會，將審議州巧（3543）之申請股票上市案。

州巧公司負責任為李樹裔，目前公司實收資本額7.94億元，主要產品包括光電電子零組件、模具及精密儀器等製造加工買賣業務等，107年稅前純益1.23億元，108年前3季稅前純益1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）各為0.8元、0.94元。

(工商 )