選戰進入倒數階段，民進黨主席卓榮泰27日到台中市，3度幫第五選區立委候選人莊競程輔選掃街，卓榮泰指出，黨中央已非常確定，莊競程和對手已經接近PK誤差範圍內，相信趨勢會愈來愈好，有信心可以越過這道門檻，中央不惜啟動機制、全力輔選莊競程，翻轉北北屯。

卓榮泰抵達莊競程競選總部時指出，莊競程和對手已經進到PK誤差範圍內，他注重的是趨勢，而且是上升趨勢，代表莊競程及團隊辛苦努力的成果，獲選民的認同與支持，絕對是非常鼓舞士氣。

卓榮泰說，黨中央投入所有輔選工作、穩扎穩打，1月1號後，包括全國的大車掃、造勢活動都將陸續展開。近日全國輔選行動從北部到聚焦中彰投，接續同黨副總統候選人賴清德親自為莊競程輔選，1棒接1棒、強力助攻，讓莊贏得勝選。

隨後，卓榮泰陪莊競程上「戰車」掃街造勢，沿途許多支持者比出2號手勢，熱情回應；卓榮泰表示，做全力的衝刺，而這種衝刺，絕對有助於民進黨在民主國會中贏得過半，莊競程也絕對是非常關鍵的1席。

(中時 )