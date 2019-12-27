南投縣明年編列老人假牙補助預算編列4061萬元，含中低收入戶1061萬元，一般戶3000萬元，從1月1日起受理申請，為符公平原則，將依照各鄉鎮市老年人口比例分配經費，全口假牙每人最高補助4萬元，半口假牙每人最高補助2萬元。

縣長林明溱對於促進老人口齒咀嚼功能，增進健康維護極為重視，凡符合第1類：設籍本縣年滿55歲以上原住民低收入戶、中低收入戶或65歲以上低收入戶、中低收入戶老人；第2類：一般戶設籍滿1年且65歲以上者，都可申請。

長者要攜帶109年申請書至牙醫醫療院所就診，取得診斷證明書並拍缺牙照片，第1類送各鄉鎮市公所申請，第2類送各鄉鎮市衛生所申請。經縣府核定通過者可至牙醫醫療院所進行裝置，1年內裝置完畢，6個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片、領據等文件送縣府請領補助款。

林明溱表示，考量縣府財政負擔能量，對於一般戶老人假牙補助已作經費調整，未來如果財政更加充裕，將以弱勢長者補助裝假牙為優先施政目標，盡全力照顧長者所需各項福利。＃老人 ＃假牙補助 ＃缺牙

(中時 )