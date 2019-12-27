台中市第四選區（西南屯）民進黨立委候選人張廖萬堅（左）27日在直播車「辣台號」，宣傳「孩子就是未來」的競選理念，開發票源。（張廖萬堅競選總部提供／盧金足台中傳真）

蔡英文總統競選總部直播車「辣台號」，車身裝有LED大螢幕能深入大街小巷宣傳蔡總統的青年政策與政績，車上更配備直播設備，主持人蔡雨璇27日下午與台中市第四選區（西南屯）民進黨立委候選人張廖萬堅暢談西南屯的特色、美食、網紅景點，也幫忙宣傳張廖萬堅「孩子就是未來」的競選理念，開發票源。

張廖萬堅在直播車「辣台號」，與民眾分享台中的珍珠奶茶、特色伴手禮及網美景點，他說，逢甲夜市、筏子溪親水廊道、彩虹眷村、路思義教堂與國家歌劇院等都是熱門的網美拍照景點，其中筏子溪設置親水廊道與台中LOGO地標，他爭取自今年起三年專案徵收整治計畫，要將筏子溪打造成令市民驕傲的河川。

張廖萬堅強調，西南屯是發展快速的地區，外來人口多，充滿活力，區內許多學校都設有運動代表隊，如曾拿下世界青棒冠軍的西苑高中棒球隊，及國安、協和、西屯、黎明等國小的足球隊都常在世界級的盃賽中獲得佳績。

張廖萬堅也指出，國際體壇多是以俱樂部的形式在運作，台灣的體育若要蓬勃發展，就應該要推廣社區運動，過去積極推廣社區棒球、社區足球開始浮現成效，台中市運動人口明顯成長，爭取文小65設置風雨籃球場及直排輪曲棍球場、文小91設置人工草皮簡易足球場，盼能有更多完善場地供民眾使用。

張廖萬堅進一步說明，經常舉辦親子藝文活動，是因小時候爸爸常帶他去借書及看野台戲的經驗，在擔任民意代表後，常募書贈書給國小孩童閱讀，迄今已超過兩萬本，辦理上百場的親子藝文活動，希望增進親子關係，在孩子們的心中留下美好的回憶，作為長大後向前進的動力。

張廖萬堅也呼籲全國的年輕人在1月11日回家投票，用手中寶貴選票選擇想要的未來，香港的反送中運動讓台灣了解到民主自由的可貴，明年投票日不只要下架親中勢力，更要選擇會做事、最實在的候選人，讓台灣繼續進步。

(中時 )