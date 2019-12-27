晟銘電庫藏股提前達陣 買回均價14.23元 17:002019/12/27 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 晟銘電（3013）公告庫藏股執行進度，總計買回3,500張庫藏股，不僅100％達成，還較原訂時間前執行完畢，每股買回均價為14.23元。 根據晟銘電的公告，公司總計斥資4,980萬元買回3,500張庫藏股，佔公司已發行股數2.15％，實際執行期間為108年11月7日～108年12月27日，較原訂的108年11月7日～109年1月3日提前。 (工商 ) #庫藏股 #執行 #108 #11 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他電子》亞翔11月每股賺0.26元，全年拚逾2元 09:262019/12/23 財經 《電腦設備》曜越電競電腦新品，再搶市佔率 11:082019/12/23 財經 friDay購物揭2019爆紅榜，iPhone 11、AirPods2、氣炸鍋五大商品熱銷 12:402019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 11月季調失業率上升 就業增幅十年最低 16:412019/12/23 財經 批發業全年負成長確定 零售餐飲等內需表現依舊強勁 17:232019/12/23 財經 中碳12月加速生產 彌補11月歲休產能 17:512019/12/23 財經 Surrender信義區開快閃店 多款潮牌登台熱鬧耶誕 20:482019/12/23 消費 陸11月工業企業利潤增速由負轉正 年增5.4％ 11:082019/12/27 財經 《日股》美中貿易局勢樂觀，東證指數收漲0.11％ 15:572019/12/27 財經 財經熱門新聞 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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