晟銘電（3013）公告庫藏股執行進度，總計買回3,500張庫藏股，不僅100％達成，還較原訂時間前執行完畢，每股買回均價為14.23元。

根據晟銘電的公告，公司總計斥資4,980萬元買回3,500張庫藏股，佔公司已發行股數2.15％，實際執行期間為108年11月7日～108年12月27日，較原訂的108年11月7日～109年1月3日提前。

(工商 )