台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾驚賣會」，每年總是吸引數萬人潮搶便宜，今年邁入第17年，將於12月28日至2020年1月1日登場！今年祭出「美國棉厚枕套」現場排隊1元銅板價，每日限量250個，每人限購1個；此外，包括床單組、床包組、床墊、枕頭、被胎、NG商品或是健康奈米銀寢飾等，現場均推出優惠價搶客。

奧斯汀寢飾董事長孫連禧表示，寢具產業已從過去的單純保暖舒適、升級為講求機能保健的訴求，因此，奧斯汀寢飾也在新材質的開發中不遺餘力。新研發推出「奈米陶瓷智慧機能纖維」新產品，讓消費者真實體驗到「因為睡得好、生活更美好」的生活優化提案。

孫連禧也觀察到近年寢飾產業出現的變化。她說，隨著宅經濟的興起，網路購物帶動奧斯汀寢飾業績翻倍成長；此外，房地產走向小宅化，消費者因為收納空間變小，購買寢飾「重質不重量」，購買數量明顯減少約二成，但平均購買單價卻有提高趨勢。

奧斯汀表示，驚賣會單筆消費滿2,000元以上，即可參加「曼谷來回機票獎」的抽獎活動；另憑發票後四碼兌獎隔日四星彩，有機會兌中即享發票消費金額整單還給你；此外，今年消費滿3,000元 6,000元、9,000元的滿額好禮，更祭出全系列史努比好禮。

此外，奧斯汀寢飾為回饋愛好者的支持，特別加碼「奧斯汀回娘家禮」，憑卷可以感謝價199元購買原價880元美國棉「史努比糖果抱枕」；另登入官網加入會員即可線上領券100元於特賣會折抵；活動期間，消費滿3,000元以上，刷中信卡可享3期分期0利率，單筆消費滿8,000以上再送全國電子消費券100元。

(工商 )