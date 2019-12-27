阿里巴巴北京總部園區27日正式動工，園區地點位於朝陽區的中關村朝陽園，總建築面積47萬平方公尺，預計2024年正式投入使用，意味著阿里巴巴集團北京總部正式落戶，北京總部企業又添一員「大將」。

《新京報》報導，2016年阿里巴巴正式啟動「杭州＋北京」雙中心、雙總部戰略。27日上午，阿里巴巴集團北京總部園區正式動工，也是阿里雙中心、雙總部戰略的標誌性時刻。

阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇表示，截至目前，阿里主核心業務已全部在北京落地，覆蓋科技、金融、電商、文娛、健康、物流、新消費等領域，張勇說，落地北京，阿里巴巴對未來充滿信心，也願意用集團的數位化能力，讓這座城市變得更好、更宜居，與北京的全面合作，也將為阿里巴巴數位經濟體的生態帶來更豐富的可能性，也會為首都經濟的創新發展注入全新動能。

據統計，目前，北京有資產總額、年營收均過億元（人民幣，下同）的總部企業3961家，其中朝陽、海淀、西城3個區總部企業數量占全市的62.8％，今年1到10月實現地方一般公共預算收入1800多億元，占全市35％左右；有跨國公司地區總部180家。

(旺報 )