大陸首艘國產航母山東艦昨日再度航經台灣海峽後，島內一些媒體趁勢炒作「大陸威脅論」，而究其動機，台灣與大陸軍事專家卻有不同看法。台灣專家呂禮詩認為山東艦北返是為躲颱風，而大陸專家李傑則認為是返回大連造船廠，完成最後的收尾工程。

中國首艘自製航空母艦山東艦昨天由南向北穿越台灣海峽，因正值選舉熱季，台灣部份媒體趁勢炒作，聲稱大陸航母在選舉夕的敏感時刻航經台灣海峽，是「文攻武嚇，內外加壓」。不過台灣軍事專家呂禮詩表示，「能不能先別扯選舉？」他分析稱，山東艦剛成軍就急忙出港向北通過台灣海峽，其實是為了防颱風。而大陸軍事專家李傑則認為是返回建造山東艦的船廠做最後的收尾工程。

陸媒《環球時報》訪問大陸軍事專家李傑表示，山東艦此時經過台灣海峽可能有3種目的：首先是它會不會回到大連船廠；其次是到山東青島另一個航母基地串串門；第三是有可能進行出島鏈訓練=. 其中返回造船廠的可能性比較大。

李傑說，山東艦過去的海試都是在黃海、渤海家門口鄰近海域，無論是海域面積還是水深都有限;到南海航行距離最遠，試驗海區面積最大、水深最深，同時又是高溫高鹽高濕，是試驗環境和條件最為複雜的一次海試，這對山東艦是新的考驗。

廈門大學台灣研究院副院長張文生則對《環球時報》表示，山東艦第二次通過台灣海峽是一種正常行為，它反映我們的艦艇不僅有權通過台灣海峽，而且隨時可以通過，完全有能力應對台海事態。他認為，航母通過台灣海峽顯示了大陸軍力的強大，對島內「台獨」勢力是一種威懾作用。

(中時電子報)