警方查扣現金22萬餘元、約21萬元的外幣、電腦、手機及銀行存摺等贓證物。(林郁平攝)

警方將高嫌等6人依銀行法、洗錢等罪嫌移送法辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

28歲高姓男子，今年3月遭刑事局查獲在內湖科學園區開設貿易公司為幌子，實際從事地下匯兌，高男繳回約700萬元不法所得，撤銷羈押後，6月間又重起爐灶，刑事局偵查第九大隊與高雄市刑大、北市南港分局及桃園市刑大共組專案小組，報請士林地檢署檢察官林伯文指揮偵辦，將高男等6嫌拘提到案，高及另名池嫌遭檢方聲押獲准。

警方調查，高嫌提供大陸人頭帳戶供客戶進行人民幣轉帳，再將等值的台幣以現金交給客戶，從中收取1％手續費，該集團單日經手匯兌金額最高達1億3000萬餘元，單日淨利最高達100萬餘元，經統計單月經手金額超過4億元，初步統計不法獲利高達1000萬元。

該集團為躲避查緝，每個月更換據點，在北市信義區社區大樓、中山區公寓都有匯兌據點，並利用35歲陳姓女子在松山區經營的彩券行當中繼站，作為客戶交收寄放匯兌水錢的地點之一。

警方前往搜索，查扣價值1500萬元的藍寶堅尼「大牛」超跑、保時捷、ALPHARD、豐田86等4輛名車、現金22萬餘元、約21萬元的外幣、電腦、手機及銀行存摺等贓證物。詢後依銀行法、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )