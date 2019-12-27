民眾欣賞各鄉鎮市得獎的成果。（張毓翎攝）

為推動景觀及全面提升城鄉環境衛生，嘉義縣環保局27日在縣府中庭舉辦公布今年度嘉義縣環境清潔競賽結果；在鄉鎮市組中，海區第1名由東石鄉拿下，山區、平地分別由竹崎、民雄拔得頭籌，各獲100萬元獎金，另外，從未擠進前3名的鹿草鄉，今年異軍突起獲得海區第2名及80萬元獎金。

環保局表示，鹿草鄉清潔隊今年比往常更積極，不僅主動詢問評分重點，另外，像在台82線祥和交流道、鹿草交流道底下涵洞旁的側溝等處垃圾成堆，清潔隊員還爬下深度近3公尺的側溝撿垃圾，鄉內整潔度比起以往進步非常多，值得嘉許。

嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、新港鄉長林茂盛、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員羅士洋、林淑完、姜梅紅等人皆親臨會場，現場數百位鄉親也齊聚一堂，為自己鄉鎮加油打氣，場面熱鬧非凡。

翁章梁表示，自從他上任以來積極辦理「村里大調查」，環保的部分如資源回收站推動達成9站、清除髒亂點達成222處、水溝清淤長達183公里、清淤總量約達185公噸，培養民眾「庄內就是咱的厝內」生活觀念。

環保局長張根穆說明，翁縣長特別指示環境清潔競賽以「無預警方式」進行考核，因此，環保局聘請專家學者走進各鄉鎮村里社區內進行環境考核，評分內容有公廁、道路、公園與市場等4大項目，盼鼓勵社區主動投入環境改造工作，全面提升縣民環境生活品質。

鄉鎮市組（山區）第1名竹崎鄉、第2名番路鄉、第3名中埔鄉、鼓勵獎梅山鄉；（海區）第1名東石鄉、第2名鹿草鄉、第3名義竹鄉、鼓勵獎朴子市；（平地）第1名民雄鄉、第2名新港鄉、第3名水上鄉、鼓勵獎溪口鄉 、太保市。

村里組：（山區）第1名番路鄉江西村、第2名竹崎鄉復金村、第3名中埔鄉東興村、第4名梅山鄉圳北村 ；（海區）第1名東石鄉塭仔村、第2名義竹鄉東榮村、第3名東石鄉永屯村、第4名六腳鄉三義村；（平地）第1名新港鄉板頭村、第2名水上鄉內溪村、第3名民雄鄉西安村、第4名民雄鄉雙福村。

(中時 )