108年9月底本國銀行國家風險統計，9月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4342億美元，較108年6月底減少0.26%，主要係對銀行部門債權減少所致。其中對美國的直接債權風險連續17季超過中國，且連17季續創新高。主要是本國銀行對美國的公債和證券化商品持有增加，和資金拆存等因素。

108年9月底外國債權直接風險內容分：一、依部門別分析，以非銀行之私人部門占62.40%為主，銀行占29.79%次之，公共部門則占7.80%。二、依國家類別分析，以已開發國家占52.50%為主，開發中國家及境外中心分別占24.67%及22.28%。三、依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.50%為主，其次為美洲及加勒比海地區占28.86%，歐洲地區占20.42%。四、本國銀行108年9月底外國債權直接風險前十大國家(地區)依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,197億美元，占我國外國債權直接風險餘額之73.64%。

108年9月底對中國大陸直接風險為438億美元，最終風險為651億美元，分別較108年6月底減少14億美元(或3.01%)及28億美元(或4.13%)。本國銀行持續降低對中國大陸直接債權風險和間接風險，9月底直接債權風險438億元為歷史次低，該數值的歷史高點在103年的9月底，當時為645億美元。

(時報資訊)