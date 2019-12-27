俗稱「大飛機公司」的中國商用飛機有限責任公司(中國商飛)今日發佈消息說，C919大型客機第六架試飛飛機——106架機在上海順利完成首次飛行任務。至此，C919大型客機6架試飛飛機已全部投入試飛工作，大陸大型客機項目正式進入「6機4地」大強度試飛階段。

中國商飛介紹說，C919大型客機106架機於上午10時15分從浦東機場第四跑道起飛，經過2小時5分鐘的飛行，在完成了30個試驗點後，平穩降落浦東機場，於12時20分返航並平穩降落浦東機場，順利完成其首飛任務。根據計劃，106架機主要承擔驗證客艙、照明、外部噪聲等相關科目的試飛任務。

目前，101-105架機正分別在上海浦東、西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛，4地並行協同，試飛效率不斷提升，多地飛行組織保障能力經受住考驗。

美國波音公司最近正為737 MAX因瑕庛而被迫停產之際，大陸全力衝刺大型商用民航機市場，搶佔由波音與空中巴士獨霸的市場意味濃厚。

(中時電子報)