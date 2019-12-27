海巡署第4巡防區26日下午2時許，接獲民眾通報，苗栗縣海寶溝沙灘發現2隻死亡海龜，經國立台灣海洋大學確認死亡海龜均為保育類綠蠵龜，今日實施解剖釐清死因，第3岸巡隊指出，同時段、地點發現2隻死亡海龜較罕見，初判為擱淺脫水死亡，確切原因仍待解剖報告出爐。
第3岸巡隊接獲消息，立即派員前往確認，在苗栗海寶溝沙灘發現2隻死亡多時的海龜，且相鄰不到百米，現場人員初步由外觀檢查海龜有無明顯外傷，做好必要保全措施後，聯繫國立台灣海洋大學，傳送死亡海龜照片提供辨識，經判定均為保育類綠蠵龜。
海巡人員丈量死亡海龜，體長、寬分別為100公分、43公分及60公分、35公分，由第3岸巡隊塭仔頭安檢所先行將死亡海龜帶回保存，台灣海洋大學人員27日實施採樣，初步研判綠蠵龜死因為擱淺脫水死亡，但確切原因仍待解剖報告出爐。
海寶溝海岸11月曾相繼發現2隻綠蠵龜陳屍沙灘，這次再度於同時段發現2隻綠蠵龜死亡，短短時間4隻綠蠵龜魂斷海岸，令人遺憾。
(中時 )
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