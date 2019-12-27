新竹縣政府在繼縣府內的公共托育家園開設後，第2座公托也即將開始服務，位於竹東鎮東正社區的東正社區公托家園，即將在明年2月招生，28日上午10點、31日下午2點將分別在活動中心舉辦說明會，有興趣家長可前往參加。

新竹縣政府社會處表示，東正社區公共托育家園將委託台灣新願社會福利服務協會承辦，預計招收12個2個月至未滿2足歲的孩子，每個月收費約12000元、副食品費用每月1000元，家長若符合資格，還可有每月3千至7千元不等的補助。

除了2場說明會外，正式報名時間則為1月12日上午9至12點、下午1至4點，以及1月13至16日的上午8至12點、下午1至5點，另外在1月17日上午11點統一公開抽籤。

東正社區公共托育家園位活動中心3樓，日間托育時間為上午7點30分至下午5點30分，延後托育則至下午6點30分，延拖費用則為半小時75元，每半年收取一次團體保險費用，相對坊間私立托嬰中心平價。

新竹縣長楊文科日前也宣布，縣府將在縣內開闢10處公共托育家園、1個公立托嬰中心，期望能降低家長的育兒負擔，除了已經開始營運的縣府公托、即將開始招生的東正公托，另外也擬在竹北的新竹縣婦幼館、湖口、新埔等地陸續增設公共托育家園，期望提供平價、優良的托育選擇。

(中時 )