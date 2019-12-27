海外青年展現動靜態成果展，專業多元的技能和創意，深獲與會嘉賓及民眾高度肯定。（陳世宗攝）

靜宜「數位媒體與網頁設計」以「台中旅遊」為題，藉由網頁、海報、遊戲、影片及文創商品，帶領大家深度認識台中。（陳世宗攝）

靜宜「美容美髮造型設計科」46位學生以「亞洲塗鴉」為題，精湛演出，博得滿堂彩。（陳世宗攝）

環球科技大學創意餐飲與烘焙科，海青班學生在台灣求學不僅深化專業技能，也能兼備人文素養。（陳世宗攝）

台灣是技職教育人才培育的重要基地！「第37期海外青年技術訓練班中南區聯合畢業典禮暨成果展」於靜宜大學登場，來自8所大學、16個學科、456位的馬來西亞、印尼等國畢業生；展現動靜態成果展，專業多元的技能和創意，深獲與會嘉賓及民眾高度肯定。

「海青班中南區聯合畢業典禮暨成果展」由僑務委員會委員長吳新興，及靜宜、環球、弘光、逢甲、大葉、建國、屏科大、南開等8所學校的校長、師長，共同頒授畢業獎項與證書。學生也呈現整體造型及彩粧走秀，還有數位媒體、動漫遊戲設計、烘焙、廚藝、機械、精緻熱帶農業等學習成果。

僑務委員會委員長吳新興感謝各海青班承辦夥伴學校的師長協助，及海外家長的蒞臨！他指出台灣的技職教育深獲國際肯定，也是各國學習的對象！海青班自1963年開辦以來，不僅提供東南亞華人及僑胞子弟，學得技能的重要管道；畢業校友在世界各國、不同產業皆有好發展，成為不可或缺的中堅幹部，也深獲僑界肯定。

靜宜校長唐傳義以「以海青之名、光耀海青」為主題，及天主教學校於聖誕月舉行的「點燈儀式」勉勵畢業生，在台灣二年期間，每位學生漸漸點亮心裡的燈，從青澀到成熟，也擁有好品格及終身受用的一技之長；期許秉持「進德修業」的基礎，面對未來挑戰，不論升學或投入職場，都能貢獻所學，以海青之名、光耀海青！

環球科技大學董事長許淑敏表示，台灣技職教育豐碩的成果有目共睹，海青班學生在臺灣求學，不僅深化專業技能，也能兼備人文素養。歷經2年充實訓練與學習，很多學生屢獲國內外競賽肯定，也讓世界看見臺灣！

靜宜「美容美髮造型設計科」46位學生以「亞洲塗鴉」為題，創新將馬來西亞、泰國、印度、韓國、越南等8國的風俗文化，融入所設計的造型與服飾中，精湛演出，博得滿堂彩。

擔任「美容美髮造型成果展」總召的陳玉玲及陳頤嘉表示，看到同學專業演出，非常感動，從中也學習溝通協調及團隊合作。學成回馬來西亞，將繼續進修，並利用所學專業，開設彩妝造型設計工作室。

靜宜「數位媒體與網頁設計」以「臺中旅遊」為題，藉由網頁、海報、遊戲、影片及文創商品，帶領大家深度認識臺中；「廚藝與餐廳管理科」則以「囍宴」為主題，設計中西式特色餐點，並將傳統融合創新，成就美食新風貌。

來自馬來西亞的吳紫瑜畢業後，將留在台灣繼續進修。她說，在海青班期間，不僅獲得專業知識、珍貴友誼及滿滿正能量，也確認未來目標；製作成果展期間，雖然遭遇很多瓶頸，但有師長及同學的協助，所有問題迎刃而解，這將是人生中美好且難忘的歷程。

在台灣求學經歷，將是難忘的回憶！來自越南的黃玉芝表示，透過畢業成果展，呈現兩年所學的造型、服裝及彩妝走秀，既感動又驕傲，未來回國後，將朝創業夢想邁進。

(中時 )