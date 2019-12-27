台中市第四選區民眾黨立委候選人張渝江27日表示，台中市府撤除兩張中火機組執照，並不能解決空汙問題，他要告台電台中火力發電廠、經濟部和台中市政府，解決空氣汙染可以用電動車貯電，多用燃氣發電（購電），改善廢氣處理設施，無論是重啟核電或是再生能源，不能用中部人民的健康來替代。

台中市府依《台中市管制生煤自治條例》，中火生煤使用量於今年11月27日已超過1104萬公噸上限，台中市政府環保局11月29日、12月14日兩次稽查限期改善，12月23日第三度複查，中火仍繼續超量用煤，已構成違規情節重大。

台中市長盧秀燕針台電火力發電廠為百分之百國營事業知法犯法，為守護市民健康，市府依法行政，祭出重懲廢止中火兩部機組許可證，即老舊的2號機(M02)與3號機(M03)連續3次被查獲違規情事，廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，自2020年1月1日生效，再處以900萬元罰緩。

張渝江表示，他是專業土木技師，看的是中火發電和ＰＭ2.5關聯數據，依中火2至4月的中火發電資料，當中只有3月19日和3月22日是停一部機組，其他時間都是停3部機組居多

，中火只要用7部機組就可以把空氣弄得這麼髒了，撤除中火兩部機組執照是在作秀安慰民眾？

張渝江強調，解決中彰投的空汙要引入專業，選藍選綠選不到好空氣，草包菜包外你可以選肉包，解決空氣汙染可以用電動車貯電，多用燃氣發電（購電），改善廢氣處理設施，無論是重啟核電或是再生能源，不能用中部人民的健康來替代。

他也發起中部抗空汙集體訴訟登記，要告台電台中火力發電廠、經濟部和台中市政府，為市民健康討回公道。

(中時 )