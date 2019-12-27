前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏近日出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》。(張雅屏提供)

前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏即將出版最新小說《現代墨者，選舉策略師》，以小說手法挖掘台灣政壇黑幕，內容描述主角張程鈞，因緣際會踏入政治圈，擔任政治幕僚的所見所聞。張雅屏說，書中也跟進時下最夯的網路空戰，相信民眾藉此能了解「黑韓產業鏈」。

張雅屏表示，小說是在自己「進修」期間，以手稿方式完成，內容承載了自己大學期間所參與的學生自治活動，以及超過20年參與選舉的所思所為。透過半自傳式的敘述方式，以諜對諜的手法，刻畫國內兩大陣營，你死我活的幕僚較勁。

張雅屏強調，本書也能看出所謂的「網軍」是如何隨著網路平台的發展進行各種選戰攻防，對比本次總統大選的最夯的議題「黑韓產業鏈」，雖不中亦不遠矣。相信本書能使讀者充分了解台灣選舉生態，在真真假假下的政治面貌。

張雅屏說，政壇詭譎多變，有人選擇始終如一，如墨者般犧牲奉獻在所不惜，然而，潛伏在身旁虎視眈眈，一夕倒戈之人亦不在少數。

張雅屏指出，看過劉德華主演電影《墨攻》的朋友應該知道，儘管墨家俠客革離能算盡敵人策略守護梁城，無能的梁城王卻心生嫉妒想除掉他，正所謂「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。」古代墨家際遇如此，主角張程鈞身處的台灣政壇，又何嘗不是如此呢？

張雅屏表示，其實「現代墨者」，就是民主時代的選戰專業人士，在美國等西方國家民主體制下，選舉已成了一種學問，也是一種產業，有所謂的選戰規劃或選舉策略顧問的職業，而此職業做到極致，也就是本書所說的「選舉策略師」。

(中時 )