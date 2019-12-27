不用額外加費、免體檢、承保範圍內不用怕被拒保。中國人壽預計30日將開賣壽險市場第一張身心障礙者專屬綜合險保單，只要是輕度或中度視障、聽障、肢障與語言障礙都可投保，免體檢、簡化核保、專線服務及到府理賠，給予身障者更多便利與保障。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽總資產即將突破新台幣2兆元，期待中壽持續「變更大、變更強，在回饋社會時才能有更大的力量」，這張身障者專屬保單不止中壽從上到下全力支持，更專門為中壽獨立董事報告、簡介這張保單，亦獲得獨董的支持。

中壽強調，台灣民眾的壽險投保率高達250％以上，即一人平均有2.5張壽險保單，但全台約100萬人次的身障者投保率卻只有30％，很多小孩出生後發現是聽障或視障，要投保時已買不到保單，身障者因為保險的承保風險較高，因此不是買不到保單，就是要被加保費、要求體檢，有身障父親因為意外不幸過世，卻沒有半張壽險保單可留下來協助家庭及年幼的小孩。

中壽這次針對中、輕度身障者提供專屬保單，結合壽險、意外險及意外醫療保障，免體檢，且將簡化核保程序，加速核保，並有身障者服務專線，未來若理賠也將是到府服務，目前更研議推出視障者需求的點字版保單簡介說明書，一切以身障者的需求作設計及服務的重點。

中壽這張保單可算是「弱體保單」，即是針對具一定程度失能者，提供專屬的壽險、意外及意外醫療保障；金管會亦針對壽險業承保身障者比率設有KPI（關鍵績效指標），鼓勵各公司增加承保率。

中壽副董事長郭瑜玲表示，推出身障者專屬保單並不是為了達成金管會的KPI才推出，是為了讓中壽的公平待客更完整，更落實企業社會責任，無論是強化微型保單、相關捐贈或推出弱勢族群專屬保單，都是希望為台灣弱勢族群多作一些。

(工商 )