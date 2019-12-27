新的一年即將到來，世界衛生組織在其官網公布5條新年健康飲食小叮嚀，提醒人們如何吃得更健康均衡，增強身體抵抗力。

一、吃多種食物。均衡飲食有助增強身體抵抗力，使人更加健康長壽。世衛建議，日常飲食應儘量包括小麥、大米、玉米、土豆等多種主食，外加各種豆類、新鮮果蔬以及魚肉蛋奶等動物來源食品；盡可能多吃燕麥、糙米等富含膳食纖維的全穀物食品；零食最好選擇新鮮果蔬和無鹽堅果，而非高糖、高脂和高鹽食品。

二、少吃鹽。吃鹽過多會導致血壓升高，增加心臟病和中風風險。世衛建議成人每天食鹽攝入量不超過5克（約一茶匙）。人們在烹飪時應少放鹽，減少使用醬油等鹹味調味品；在購買罐頭、堅果等食物時，儘量挑選不添加鹽和糖的品種；餐桌上不擺放鹽瓶和含鹽調味；檢查食品標簽，選擇低鈉產品。

三、低脂少油。人們在飲食中如果攝入過多脂肪會增加肥胖、心臟病、中風風險，人造反式脂肪對健康危害尤其大。世衛建議，用大豆油、菜籽油、玉米油等更健康的油替代黃油和豬油；選擇雞鴨魚肉等脂肪含量較低的「白肉」，而不是豬牛羊肉等「紅肉」；烹飪時儘量用蒸或煮替代油炸；購買食品時應檢查標簽，避免購買含人造反式脂肪的各種加工食品、速食和煎炸食品。

四、限制吃糖。吃糖過多不僅有害牙齒，還會增加超重和肥胖風險，導致慢性健康問題。世衛建議限制甜食和碳酸飲料、果汁和果汁飲料、衝調飲料、調味乳飲料等含糖飲料攝取；選擇新鮮的健康零食，摒棄加工食品；少給兒童吃含糖食品，不應將鹽和糖添加到2歲以下嬰幼兒的輔食中。

五、控制飲酒。慶祝新年常常離不開酒，但飲酒過多過頻不僅會增加受傷的直接風險，還可能給身體造成長期影響，如肝損傷、癌症等。世衛建議儘量少喝或不喝酒，某些特定人群應絕對禁酒，比如孕婦和哺乳期女性、駕駛員、機械操作人員，以及患有某些疾病而酒精會加重病情的人、正在服用會與酒精直接發生反應的藥物的人等。

(中時 )