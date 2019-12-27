5G首波數量競價作業今(27)日進行第14天的競價，本日結束時暫時得標價合計746.42億元，預計下週一由5家合格競價者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競逐。

國家通訊傳播委員會(NCC)表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計140回合，就各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價732億元，其中24個單位頻寬以當前回合價(第140回合)27.2億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升201.2%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標14個單位頻寬，暫時得標價14.42億元，其中14個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

由於目前標金持續上攀，NCC也呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本。

(時報資訊)