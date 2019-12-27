台開(2841)子公司台灣創新發展今日與花蓮慈濟醫院共同簽署合作意向書(MOU)，董事長邱復生強調，未來雙方合作將有細胞治療、非物質治療的未來醫學中心成形，並希望可以做到預防到位不用開刀的期望。

台開與慈濟雙方共創大健康產業將分三階段，第一階段建立大健康管理中心，第二階段是建立Medical Mall，第三階段則是期望建立亞洲最頂尖的生技園區。花蓮慈院將協助台創建立大健康管理中心，包括數位健康管理資通訊架構、各項檢查服務、醫事人力資源等之建構，且為其合作醫院，成為花蓮慈院細胞治療個案初篩平台，儲存免疫細胞到花蓮慈院，未來將由花蓮慈院提供細胞治療服務。

邱復生說，打造花蓮洄瀾生技園區為世界上頂尖之生技園區，參考國外生技園區成功案例，讓此園區緊鄰之花蓮慈濟醫院、基督教門諾醫院、工研院花蓮分院、慈濟大學、東華大學等整合產學資源，形成在地生技醫療聚落效應，落實大健康產業，共同守護花蓮人與全台灣人的健康。

(時報資訊)