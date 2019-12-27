名嘴董智森。(本報系資料照)

國民黨總統候選人韓國瑜勇於突破同溫層，上網路節目《博恩夜夜秀》掀轟動，影片至今已破340萬點閱率，而韓國瑜的努力也終於被看見，資深媒體人唐湘龍日前就在節目上爆料昔多次痛罵韓粉的董智森（小董）也被感動到，令陳鳳馨驚訝直呼：「真的嗎？」

唐湘龍、陳鳳馨日前在《政經龍鳳配》談起韓國瑜上《博恩夜夜秀》表現，唐湘龍就忍不住爆料曾嗆「多數韓粉是垃圾」的董智森不僅看了節目，還被感動到，「上完《博恩夜夜秀》之後，他（小董）認為韓國瑜跟蔡英文已經差不多了。如果今天就投票，可能還會小輸一點點，但是他看完《博恩夜夜秀》之後，他覺得再過個十來天選舉就很難講。」

唐湘龍坦言董智森在今年上半年對於韓國瑜參選態度跟自己一樣，他每天在節目上面痛罵那些真韓粉假韓粉，讓陳鳳馨聽聞笑稱：「他也是韓黑，他也是被黑得很慘。」

不過唐湘龍也說，董智森態度跟他一樣，就是對這件事情談到某個階段，反正遊戲規則出來結果出來，前面被罵被罵就不管了，他們就關注下一階段，「當個評論人如果怕你黑、怕你罵，始終在記仇你之前怎麼罵我的，那就跟我們講的辯論，你如果第二場政見會你一直在講你上一場是怎麼修理我的，那你這一場一定表現很爛。」

而唐湘龍此一爆料，也讓不少韓粉為之振奮，聊天室瘋狂留言「董哥回歸了啦」、「回來就好」、「歸隊了」。

(中時電子報)