民進黨將「專業賄選戶」名單交給徵信社跟蹤蒐證。（張朝欣攝）

民進黨中央黨部、雲林縣黨部27日在北港鎮舉行「母通賣票、逗陣捉賄選」記者會，邀前法務部長邱太三等人到場，公布反賄選專線與傳授捉賄訣竅，並將「專業賄選戶」名單交給徵信社協助跟蹤蒐證。

「母通賣票、逗陣捉賄選」反賄選記者會27日在蘇治芬北港競選總部舉行，由民進黨反賄選小組召集人、前法務部長邱太三等人主持，呼籲全民一起捉賄選、斷黑金，別讓買票汙染總統、立委選舉，傷害台灣民主與未來發展。

邱太三表示，檢舉賄選就是保護台灣，保護我們的下一代，若總統、副總統選舉賄選，檢舉成功者可獲法務部最高獎金1500萬；立法委員賄選者，檢舉成功最高獎金1000萬，選舉應是君子之爭，各方候選人要「潔身自愛」。

連立堅說，民進黨中央反賄小組已成立抓鬼大隊，並針賄選高風險地區收集「專業賄選戶」名單，委請徵信社跟蹤蒐證，也鼓勵民眾檢舉，確保乾淨選風。

雲林競總律師團召集人李建忠建議民眾發現賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，賄選不只是金錢，還包含招待旅遊、境外資金、賭博等型態，也請民眾提高警覺，不要誤蹈法網。

雲林縣議員蔡岳儒指出，黨部這邊掌握「專業賄選戶」名單，希望這些人能懸崖勒馬，如果民眾有賄選情資，可以向民進黨中央黨部或雲林縣競選總部檢舉，一定要讓賄選無所遁形。

(中時 )