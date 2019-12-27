「朝天宮主題專車」首航，優先開放給銀髮長輩體驗。（張朝欣攝）

雲林縣政府為發展觀光旅遊產業，規畫台灣好行「北港虎尾線」、「斗六古坑線」，為增加在地特色，27日與北港朝天宮推出「朝天宮主題專車」，讓搭乘北港虎尾線的民眾感受「與神同行」的福氣與樂趣，大受歡迎。

搭乘公車的低碳環保「綠色旅遊」正流行，雲林縣政府推出台灣好行「北港虎尾線」、「斗六古坑線」，鼓勵民眾利用公車享受在地當季新鮮美食、深度體驗生態環境與風土民情、購買富有景點特色的紀念品。

雲林縣政府為了增加在地特色，與北港朝天宮共同推出「朝天宮主題專車」，在車子上彩繪媽祖婆、千里眼與順風耳將軍，27日在北港朝天宮登場首航，並優先開放給銀髮長輩體驗，72個名額搶購一空，大家拿著限定福袋快樂出遊。

雲林縣長張麗善表示，串聯在地景點的台灣好行雲林雙線公車，包括參觀北港朝天宮的北港虎尾線，以及探訪綠色山林的斗六古坑線，利用公車帶領民眾走訪在地具有特色的景點，用最簡單的方式，深度體驗在地風情與美景。

縣文化處長陳璧君指出，台灣好行北港虎尾線公車採「郵輪式公車」，1日1班次，只要跟著巴士，就能探訪雲林布袋戲館、到北港朝天宮參拜祈福，以及參觀千巧谷牛樂園牧場、興隆毛巾觀光工廠，1日票價僅200元，一票玩到底可說是物超所值。

(中時 )