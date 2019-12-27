時序入冬，玉山群峰隨時可能再飄雪，步道也會結冰溼滑難行，玉山國家公園管理處為確保安全，雪季期間玉山主峰線將不核發單攻許可，排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至白木林時，都將實施雪季安全加強措施。

玉管處副處長林文和表示，冬天因低溫步道容易結冰，岩石或惡劣地形的步道上，在結冰或覆蓋冰雪後，導致墜崖（失蹤、傷亡）事件的風險就非常高；還要面對惡劣的氣候如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等。

雪季期間登山，除了體能狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備與雪地經驗及行前雪地訓練更重要；雪季攀登必備裝備，包括冰斧、冰爪、安全吊帶、頭盔、攀登繩等，而雪季攀登的隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員也要具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山技術。領隊或教練若發現有隊員身體不適，應負起責任立即應變處置，切勿拖延或漠視隊員身體狀況，以免導致無法挽回的遺憾。

玉管處在雪季期間，會隨時將最新步道、氣候、雪況等資訊更新公告在官網，並且不受理單日往返玉山主峰線申請；如在排雲山莊積雪達5公分以上或是雪線降至白木林時，都將實施雪季安全加強措施，人員體力、技術能力、裝備都必須以安全為優先考量。

玉管處重申，為落實政府推行「山林開放」政策，以往的2月靜山已取消。另外，《國家賠償法》部分條文修正後，國家不負或減免損害賠償責任，民眾要有風險自主管理的觀念。

(中時 )