雲林監獄李姓收容人女兒「小婷」（中）描寫爸爸和阿公間的牽掛與糾葛，獲全國收容人家庭故事徵文比賽第一名，27日到監接受典獄長林憲銘（左）頒獎，並和阿公阿媽與爸爸共進午餐。（許素惠攝）

小婷《溫柔予你》作文獲法務部舉辦的收容人家庭故事徵文比賽全國第一名。（許素惠攝）

小婷《溫柔予你》作文獲法務部舉辦的收容人家庭故事徵文比賽全國第一名。（許素惠攝）

高二的「小婷」7歲母逝，10歲父親便在跑路和監獄間進出，阿公阿嬤是僅有的依靠，她逆境向上，課業名列前茅，還是籃球校隊，允文允武，以她的觀點描寫父親與祖父兩代人之間的牽掛與拉扯，情感細膩、情節生動，獲法務部收容人家庭故事徵文比賽全國第一名，雲林監獄典獄長林憲銘27日頒獎，相隔10年她和阿公阿嬤難得和父親共進午餐。

除了林憲銘親自頒獎外，雲林監獄還貼心地安排了一場美好的午餐約會，完全被蒙在鼓裡的爸爸，見到她和阿公阿嬤，以及桌上精緻的午餐，感動地泣不成聲，這是他跑路及入監10年來，全家一起吃的第一頓飯，很感謝家人沒有放棄他。

林憲銘指出，小婷由阿公阿嬤撫養長大，身處逆境但沒有自暴自棄，反而是更努力地學習，在校成績總是名列前茅，多次獲得該監「真如禪寺釋了空無雲法師獎助學金」的肯定，從小細膩地觀察阿公與爸爸的互動，從中感受親人間的情感羈絆，以細膩深刻的文采描述出父祖間不可分割的親情，以及兩代人間的矛盾，令人動容，大獲評審讚賞。

林憲銘不諱言，小婷父親曾對管理人員有肢體攻擊，所以被移來該監，原本是得服滿刑期，但教悔師等人被小婷寫給父親的信感動，覺得小婷是個很乖巧又優秀的孩子，應該給她更多和父親相處的機會，所以核准了假釋，小婷等於救了父親。

阿公阿嬤一直誇讚小婷很乖又很棒，不但功課好，運動也很棒，是籃球校隊，國中畢業時很多高中都一直爭取她去讀，允文允武。

小婷說，她從小就很愛看書，對運動及商科都很有興趣，未來如果沒有繼續念商的，應該會念文科，也想當業餘作家。

林憲銘希望小婷在逆境中力爭上游的精神，能激勵父親改過自新、順利回歸家庭。

(中時 )